نسخة إفتراضية لأسبوع المطبخ الإيطالي في العالم

أعلنت السفارة الإيطالية بالجزائر، أن النسخة الخامسة لتظاهرة “أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم” ستكون هذه السنة إفتراضية.

وأضافت السفارة، أن التظاهرة من تنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بهدف ترقية تقاليد الطهي والتذوق كعلامات مميزة للهوية والثقافة الإيطالية.

و تتضمن هذه الطبعة الخامسة من الحدث، الذي سيستمر الى غاية 29 نوفمبر، ندوة عبر الإنترنت حول “التحدي المتمثل في تناول الطعام الصحي أثناء جائحة كوفيد-19.

مع التركيز بشكل خاص على خطر سوء التغذية أثناء الجائحة.

و ستُنظم ندوة ثانية عبر الإنترنت بالتعاون مع المدرسة الدولية للمطبخ الإيطالي والمدرسة العليا للفندقة والاطعام للجزائر العاصمة، وتخصص للنظام الغذائي المتوسطي، وهي مسار غذائي صحي مرتبط مباشرة بهوية وثقافة هذه البلدان.

و يضم البرنامج أيضا دورة من ستة أقسام دراسية رئيسية حول موضوع “إكتشاف إيطاليا من خلال تقاليدها في الطهي”.

ويٌفتح برنامج “أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم” للجمهور بمجرد التسجيل على الموقع الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي للسفارة الإيطالية بالجزائر العاصمة.