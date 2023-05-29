نسخة جديدة من فيات 500 بهذا السعر 

طرحت مؤخرا العلامة الإيطالية “فيات” في الجزائر تشكيلة جديد من فيات 500 مع مواصفات وميزات جديدة.

وحسب موقع فيات نقلا عن موقع Autobip دخلت نسخة جديدة من سيارات فيات 500 إلى السوق الجزائرية بإسم club كلوب.

وهذه النسخة وفقا لذات الموقع تتوفرDolce Vita club دولتشي فيتا كلوب على تغيير واحد في عجلات الألومنيومjantes alliage. حيث تتوفر هذه النسخة على ألومنيوم قياس 15 إنش مع تصميم بسيط وإطارات 185/55R15. بينما نسخة DOLCEVITA تحمل بعجلات ألومنيوم jantes alliage قياس 16 إنش مع تصميم عصري Spider وإطارات 195/45R16.

كما تحمل نفس مواصفات Dolcevita، أي نفس المحرك الهجين 1.0 بقوة 70 حصان، نفس علبة السرعات اليدوية المكونة من 6 نسب. بالإضافة إلى نفس التجهيزات من شاشة ترفيه بقياس 7 إنش، مكيف هواء أوتوماتيكي، سقف زجاجي، لوحة عدادات رقمية وغيرها.

أما بخصوص السعر فإن سعر فيات كلوب 2.635.000 دينار مع إحتساب كل الرسوم. ودون طلاء معدني. حيث ان قيمته 30.000 دج تضاف إلى سعر السيارة عند اختيارا لون معدني. مع آجال تسليم تصل تتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر.