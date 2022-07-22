نسخة عربية من مسلسل تركي شهير وهؤلاء الأبطال

إنتشرت في الساعات الأخيرة أنباء عن بدء العمل على نسخة عربية من المسلسل التركي الشهير والذي حقق نجاحا كبيرا بالوطن العربي “حب للإيجار“.

وحسب العديد من الصفحات المهتمة بالشأن الفني، فإن الأبطال المرشحين للنسخة العربية من العمل هو الفنان السوري مكسيم خليل ومواطنته الفنانة نور علي.

وشاركت نور علي، بالنسخة العربية من عروس اسطنبول والذي كان باسم عروس بيروت. كما شاركت بالنسخة العربية من مسلسل في السراء والضراء وحمل إسم ع الحلوة والمرة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر حيث إن مسلسل حب للإيجار حقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي ونسبة مشاهدة عالية جدًا.

وأبدى الجمهور حماستهم للعمل وللأسماء المشاركة في النسخة العربية.

فيما انتقد البعض الموضوع لاسيما وأن العمل تمت دبلجته للعربية أي أن المشاهد الذي شاهد النسخة المدبلجة لن يختلف عليه في النسخة العربية سوى الشخصيات.

ويروي العمل قصة رجل أعمال ثري يقرر بيع قصره، إلا أن زوجة ابنه تقرر إيقافه وتطلب منه التراجع عن قراره. ويوافق هذا الثري مقابل أن تزوج حفيده عمر والذين توفي والداه وتركاه خلال فترة 6 أشهر.

وتبدأ زوجة ابن الرجل الثري بالبحث عن عروس للشاب عمر الذي يرفض الزواج. لتتفق مع فتاة فقيرة تعمل نادلة على أن تحاول إيقاع عمر بحبها مقابل منحها مبلغ من النقود.

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