نسخة عنه.. إنتشار الصور الأولى لإبن النجم كيفانش تاتليتوغ

رصدت عدسات الباباراتزي النجم التركي كيفانش تاتليتوغ رفقة زوجته باشاك ديزر تاتليتوغ وإبنه “كورت إيفه”.

وتم رصد الصور للعائلة الصغيرة، أثناء قيامهم بالتسوق في بلدة ياليكافاك ببلده تركيا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يرى فيها الجمهور ابن كيفانش، الذي ولد في شهر أفريل من العام الماضي.

حيث أن النجم التركي، دائمًا ما يحافظ على خصوصية عائلته وحياته الشخصية بعيدةً عن وسائل الإعلام.

وحسب الصور المنتشرة، يظهر أن إبن النجم التركي المشهور في الوطن العربي بإسم “مهند”، يشبهه بشكل كبير.