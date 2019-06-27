نسرين تتمنى أن يلاقيها القدر مع من يعينها على العفة والستر

نسرين من إحدى ولايات الوسط الجزائري، تبلغ من العمر 30 سنة، لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في قطاع الصحة.

سمراء البشرة وطويلة القامة، مقبولة الشكل وجميلة الروح، تتمنى أن يلاقيها القدر مع رجل صالح يعينها على العفة والستر.

ويتخذها بما يرضي الله شريكة العمر، تقبله من أية منطقة في التراب الوطن، لا تمانع إن كان مطلقا أو أرمل بولد واحد على الأكثر.

لا يتعدى عمره 42 سنة، تشترط أن يكون عاملا مستقرا يكفل لهما الحياة الكريمة.

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