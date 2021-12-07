نسرين طافش تتوج بجائزة أحسن ممثلة عربية وتهديها للجزائر

توجت الممثلة السورية، ذات الأصول الجزائرية، نسرين طافش، بجائزة أفضل ممثلة عربية في مصر لعام 2021 في مهرجان “الأفضل ميديل إيست”. وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبرى بإمارة دبي.

وتحصلت الفنانة على هذه الجائزة، عن دورها في مسلسل “المداح”، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الفارط.

وأهدت الفنانة كعادتها، هذا التتويج، لكل من سوريا، وفلسطين، والجزائر.

كما كرمت نسرين وسط عدد كبير من النجوم من الوطن العربي بكافة المجالات الفنية والرياضية.

ومن بين الفنانين الذين تم تكريمهم، حمادة هلال وماجد المصري واللبناني معتصم النهار وسامر المصري.

وكذا حمدي الميرغني والمطربة أنغام ومايا دياب والفنان محمد جمعة والمخرج ياسر سامي والرياضي يعقوب السعدي.

كما أكدت نسرين أنها فخورة بتلك الجائزة التي تدفعها للإمام في سبيل تقديم مزيد من الأعمال والأدوار المهمة.

مشددة على أن ثقة الجمهور والتصويت لها يدفعها لبذل مجهود أكبر لاسعادهم وتكون عند حسن ظنهم.

للتذكير، فمسلسل المداح من بطولة حماده هلال ونسرين طافش وأحمد بدير ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان وحنان سليمان ومحمد عز، وعدد آخر من الفنانين.

كما أخرج مسلسل المداح، أحمد سمير فرج، وقام بتأليفه ورشة أمين جمال.

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يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp