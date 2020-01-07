نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على إتهامها بالوقوف وراء طلاق أصالة

خرجت الفنانة السورية نسرين طافش عن صمتها، بعد إنتشار أنباء عن تسببها في طلاق الفنانة أصالة بسبب علاقة لها مع زوجها المخرج طارق العريان.

وحسمت طافش هذه الإشاعات، بتغريدة على حسابها بتويتر جاء فيها: “الإشاعة يؤلفها حاقد وينشرها أحمق ويصدقها غبي”.

وأضافت الممثلة السورية: “أما العاقل والراقي والمنجز والواعي، فيعلم حق العلم أن الإشاعة هي ضريبة النجاح”.

وتابعت نسرين طافش: “بطبعي صريحة وواضحة، وسأبقى كذلك، ولو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن”.

وكانت النجمة السورية، أصالة نصري، قد أعلنت أمس وبحزن كبير، عن طلاقها نهائيا من زوجها المخرج طارق العريان، متمنية من الجميع عدم الخوض في التفاصيل.