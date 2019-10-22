نسرين طافش تعلق على أنباء إرتباطها بزوج أصالة!

كشفت النجمة السورية، نسرين طافش، حقيقة الأنباء المتداولة حول إرتباطها بزوج المطربة أصالة نصري، المخرج طارق العريان.

وقالت طافش في لقاء صحفي لها: “أصالة نفت الخبر وقالت أن الناس اللي بتطلع هذه الإشاعات فاضية، وهم فعلا ناس فاضية”.

ونفت النجمة السورية، الخبر الذي تم تداوله بقوة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعلى الصفحات الفنية، حول ارتباطها مع زوج أصالة.

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام القليلة الماضية، خبرا عن انفصال المغنية السورية أصالة وزوجها طارق العريان.

وجاء في ذات الأخبار، أن سبب إنفصال أصالة عن زوجها يرجع إلى ارتباطه بالممثلة السورية، نسرين طافش.

ونفت أصالة في منشور لها على انستغرام، أنباء طلاقها، وقالت أنها مجرد إشاعات، وطالبت متابعيها بعدم تناول هكذا أخبار حفاظا على مشاعرها.