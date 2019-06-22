نسرين طافش تغني “نجمة قطبية” وتهديها للشعب الجزائري

طرحت المغنية والممثلة السورية، “نسرين طافش”، أغنية جديدة باللهجة الجزائرية، على قناتها الرسمية بموقع “اليوتيوب”.

واختارت النجمة السورية، أغنية “نجمة قطبية، للنجم الجزائري القدير، “رابح درساية”، وذلك تقديرا منها، للفن الجزائري، والفنانين الجزائريين.

ونشرت “نسيرن طافش”، أغنيتها الجديدة، “نجمة قطبية”، عبر صفحتها الخاصة على موقع “انستغرام”.

وعلقت النجمة السورية على الأغنية: “إهداء للحبيبة الجزائر، وللفنان القدير رابح درياسة، تقديرا للفن الجزائري والفنانين الجزائريين، سيبقى فنهم خالد، ولأمي الغالية إبنة وهران الباهية”.

وأغنية “نجمة قطبية، لـ”نسرين طافش”، هي من أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يحمل إسم “الحلوة”، والذي يحصد نجاحا كبيرا.

ويضم ألبوم “الحلوة”، عدد من الأغاني مختلفة اللهجات والطبوع الموسيقية، من بينها أغنية “أهلا وسهلا بالأحباب”، والتي أهدتها لتاريخ الفنانة “طروب”.

ويحتوي الألبوم كذلك، على أغنية “مو صدق حبك”، باللهجة العراقية، التي تلقى رواجا كبيرا في منطقة الخليج.