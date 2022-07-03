نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتعلن زواجها

أعلنت النجمة السورية نسرين طافش، عن زواجها، أمس السبت، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في صورة فاجأت جمهورها.

ونشرت طافش صورة ليدها ويد زوجها وهما يرتديان خواتم الزواج وطلبت من الله أن يحفظ هذا الحب.

وكتبت نسرين طافش في تعليقها على الصور: “ما جمعه الله بيننا.. بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد”.

وتفاعل جمهور وزملاء نسرين طافش مع هذا الخبر السار وتمنوا لها السعادة والهناء في حياتها الزوجية.

ولم تعط نسرين طافش أي معلومات حول هوية الزوج وعمله، وإن كان من الوسط الفني أم لا.

كما لم تفصح إن كانت ستقيم حفل زفاف أو أنها أقامت حفلاً مصغراً ضم العائلتين بعيداً عن وسائل الإعلام.

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