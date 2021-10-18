نسرين طافش تنتقد أغاني النجمة العالمية أديل

انتقدت الممثلة السورية من أصل جزائري، نسرين طافش، المغنية العالمية أديل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الأخيرة “easy on me”.

وكشفت طافش عبر منشور على صفحتها الرسمية على انستغرام، إنها لا تحب اللون الغنائي الذي تقدمه أديل، كما أنها تقوم بتغيير القناة التلفزيونية عندما يتم عرض أي أغنية لها.

وكتبت نسرين طافش: “أنا بعمري ما سمعت غنية لأديل كاملة إلا وغيرت المحطة فورا أو وقفت الغنية اللي طلعت بشكل عشوائي باليوتيوب من كمية الطاقة السلبية اللي فيها”.

وأكدت الفنانة، أن “هذا الكلام لا يجعلها شخصا من دون مشاعر بل إنها في الواقع حساسة بشكل كبير لكنها تختار الأغاني التي تحتوي على الشوق والشجن من أجل تفريغ أي طاقة سلبية لديها ولا تختار أغاني الألم والعذاب”.

للتذكير، حققت الأغنية الأخيرة لأديل، في ساعات قليلة نجاحا كبيرا في كل العالم، وانتشرت بشكل كبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت الأغنية الأخيرة لأديل، بعد إنقطاع دام لـ6 سنوات.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp