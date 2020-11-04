نسرين طافش تُعلن عن دخولها القفص الذهبي قريبا

فن وثقافة
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نسرين طافش تُعلن عن دخولها القفص الذهبي قريبا
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت النجمة السورية نسرين طافش، عن إستعدادها لدخول القفص الذهبي قريبا، عبر حسابها على تويتر.

وأشارت الفنانة،  إلى أن العريس ليس من الخليج كما تم تداوله عبر العديد من الصفحات الإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت طافش: “أنا أول ما صرحت عبر برنامج انسايدر مع الاعلامي الصديق ايلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي، و هو ليس من اخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما أشيع”.

وأضافت النجمة السورية: “شاء الله إن يجمعنا باسم الحب سويا، والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين”.


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