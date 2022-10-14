نسرين طافش قد تعتزل التمثيل

كشفت الممثلة نسرين طافش عبر انستغرام، عن امكانية اعتزالها مهنة التمثيل في أي وقت.

وأوضحت خلال بث مباشر، أن التمثيل لا يعبّر عنها ولا تعتبره مهنة لها.

وأكدت أنها قد تترك هذه المهنة في اي وقت، خصوصا ان دخولها عالم التمثيل لا تعتبره انجازا حقيقيا، بحسب تعبيرها.

ولفتت نسرين طافش الى ان التمثيل لا يمكّنها من الاتصال بروحها. لأنه لا يترجم لها السلام والحب والتسامح والصدق واحترام الآخر.

وقالت نجمة الدراما السورية من الممكن أن أترك مجال التمثيل في أية ثانية.. كون التمثيل لا يعبر عني..كما أن مهنتي وإنجازاتي لا تعبر عني.. ما يجعلني إنسان حقيقي هو مدى اتصالي بـ روحي وترجمة هذا الاتصال لأفعال سلام وحب.. تسامح.. صدق.. واحترام الآخر هذا ما يعبر عني”.

وتنافست نسرين طافش في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل البيئة الشامية ” جوقة عزيزة”. الذي خاضت بطولته إلى جانب مجموعة من مشاهير الدراما السورية واللبنانية. على غرار:” سلوم حداد، إيمان عبد العزيز، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، هبة نور، روبين عيسى. يزن السيد، كرم شعراني، عبد الفتاح المزين، يحيى بيازي”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العمل من تأليف الكاتب خلدون قتلان ومن إخراج تامر إسحاق.

طالع أيضا:

نسرين طافش تحسم الجدل حول طلاقها بعد 50 يوما من زواجها