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نسرين طافش للمنتخب الوطني: “إن شاء الله كأس البطولة جزائري”

فن وثقافة
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نسرين طافش للمنتخب الوطني: “إن شاء الله كأس البطولة جزائري”
بقلم نادية بن طاهر

هنأت الممثلة والمغنية السورية، “نسرين طافش”، الشعب الجزائري، بعد فوز منتخبهم الوطني لكرة القدم، أمس الأحد، في مباراته مع غينيا، بنتيجة “3-0″، في “كان 2019”.

ونشرت النجمة السورية، على صفحتها بتويتر، صورة لنجم الخضر، “رياض محرز”، وكتبت: “ألف مبروك للجزائر الفوز المسنحق..”.

وأضافت الفنانة: “إن شاء الله كأس البطولة جزائري”.

وافتك المنتخب الجزائري، أمس الأحد، تأشيرة المرور للدور الربع النهائي، من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر.


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