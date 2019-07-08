نسرين طافش للمنتخب الوطني: “إن شاء الله كأس البطولة جزائري”

هنأت الممثلة والمغنية السورية، “نسرين طافش”، الشعب الجزائري، بعد فوز منتخبهم الوطني لكرة القدم، أمس الأحد، في مباراته مع غينيا، بنتيجة “3-0″، في “كان 2019”.

ونشرت النجمة السورية، على صفحتها بتويتر، صورة لنجم الخضر، “رياض محرز”، وكتبت: “ألف مبروك للجزائر الفوز المسنحق..”.

وأضافت الفنانة: “إن شاء الله كأس البطولة جزائري”.

وافتك المنتخب الجزائري، أمس الأحد، تأشيرة المرور للدور الربع النهائي، من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر.