نسرين طافش للمنتخب الوطني: “إن شاء الله كأس البطولة جزائري”

هنأت الممثلة والمغنية السورية، “نسرين طافش”، الشعب الجزائري، بعد فوز منتخبهم الوطني لكرة القدم، أمس الأحد، في مباراته مع غينيا، بنتيجة “3-0″، في “كان 2019”.
ونشرت النجمة السورية، على صفحتها بتويتر، صورة لنجم الخضر، “رياض محرز”، وكتبت: “ألف مبروك للجزائر الفوز المسنحق..”.
وأضافت الفنانة: “إن شاء الله كأس البطولة جزائري”.
وافتك المنتخب الجزائري، أمس الأحد، تأشيرة المرور للدور الربع النهائي، من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر.
الفففف مبروك للجزائر الفوز المستحق
Algeria 🇩🇿 3×0
ان شاءالله كأس البطولة جزائري🏆#كأس_امم_افريقيا_2019 #كاس_الامم_الافريقيه #الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/unrX3PdhMh
— نسرين طافش (@NESREENTAFESH) July 7, 2019
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