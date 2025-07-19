نسرين عابد تتأهل إلى نهائي سباق 800 متر البطولة الإفريقية لألعاب القوى لأقل من 20 سنة

حققت العداءة الجزائرية نسرين عابد تأهلًا مستحقًا إلى نهائي سباق 800 متر إناث لفئة أقل من 20 سنة.

ضمن منافسات البطولة الإفريقية لألعاب القوى لأقل من 18 و20 سنة المقامة بمدينة أبيكوتا النيجيرية.

وجاء تأهل عابد بعد حلولها ثانية في التصفية الأولى، حيث قدّمت أداءً مميزًا وتحكمًا جيدًا في السباق، ما مكنها من ضمان بطاقة العبور إلى النهائي بثقة عالية.

وتُعد نسرين من أبرز الوجوه الواعدة في أم الألعاب الجزائرية، وتسعى إلى الصعود على منصة التتويج ورفع الراية الوطنية عاليًا، في ظل المنافسة القوية التي تعرفها هذه النسخة من البطولة الإفريقية.