نسرين مجاهد تعزز رصيد الجزائر بذهبية جديد في البطولة العربية للسباحة

حصدت السباحو الجزائرية، نسرين مجاهد، اليوم السبت، ميدالية ذهبية، ضمن البطولة العربية للسباحة، الجارية بأبو ظبي.

وجاء تتويج نسرين مجاهد، بهذه الميدالية الذهبية، بعد احتلالها المركز الأول في سباق 50 متر سيدات، تخصص فراشة، بتوقيت 28ثا، و20ج.

كما تمكنت السباحة الجزائرية، من خلال هذه الميدالية، من رفع رصيد الجزائر صمن هذه البطولة إلى سبعة ميداليات.

يذكر أن الجزائر تشارك بخمسة سباحين، في هذه البطولة العربية الجارية في أبوظبي، في الفترة ما بين 27 إلى 30 اكتوبر الجاري.