قناة النهار نسرين من فرقة إيوال: لدينا مشروع لإنتاج أغاني أطفال باللغة الشاوية بقلم النهار أونلاين نشر في 05 أفريل 2023 - 10:57 شارك غرِّد أرسل 24 0 نسرين من فرقة إيوال: لدينا مشروع لإنتاج أغاني أطفال باللغة الشاوية رابط دائم : https://nhar.tv/eJg6i اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي يحيى رئيس الجمهورية بعد التعديل الحكومي .. الجزائر محتاجة لي يخدم قناة النهار 16 مارس الطاكسي المربوح / الحاج وبنتو كانو في القمّة 🥳عندهم ثقافة ماشاء الله🥳 قدرو يربحو معانا 14000 دج قناة النهار 31 مارس القمح الصلب..بوابة الإكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي قناة النهار 20 مارس فاسألوا: رمضان شهر الرحمة قناة النهار 25 مارس داخل 18: ثروة الشباب في بيت الخضر بقيادة بلماضي .. الفرنسيون غاضبون قناة النهار 18 مارس رابح العاصيمي خاطيه الراي والغنية تاع "حسني" ما عرفهاش قناة النهار 30 مارس المغني أمون تالنت يُشعل بلاطو "موسيقى late show" بأغنية "أنا وين وزهري وين" قناة النهار 27 مارس بلماضي: غامرت باللعب بدفاع جديد قناة النهار 28 مارس "موقف طريف أثناء تسليم وإستلام مهام وزير الصناعة .." راح نخلّيلك ملفات ثقيلة قناة النهار 18 مارس يسرى بوداح تبدع في أغنية stand by me قناة النهار 31 مارس