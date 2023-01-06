نسليهان أتاغول وزوجها قادير أوغلو يثيران غضب الجمهور التركي

تصدر إسم نسليهان أتاغول بطلة المسلسل التركي الشهير “حب أعمى” وزوجها قادير أوغلو بعد تصريحاتهما الأخيرة ترند تركيا.

أثناء إستضافتهما بحفل رأس السنة ضمن برنامج “صوت تركيا”، ذكر قادير أوغلو أحد المواقف التي جمعته بزوجته نسليهان اتاغول. لخلاف بينهما وفور إنتهاء الحلقة واجه الثنائي حملة هجوم قوية عبر صفحات السوشيال ميديا. بعد أن إتضح ان هذه القصة التي ذكرها قادير قام بسرقتها من أحد الكتاب عبر تويتر. وهو ما جعل جمهور الثنائي يطلقون حملات سلبية ضدهم فور عرض الحلقة.

وكانت هناك بعض الازمات التي واجهت فريق عمل مسلسل على مشارف الليل لنسليهان وقادير. خلال تصوير إحدى مشاهد العمل في أحد شوارع تركيا. حيث وقع شجار بين شباب الحي وأحد العاملين بالمسلسل مما جعل شباب الحي يغادرون المكان. ليعودوا فيما بعد ومعهم “أسلحة حادة “الأمر الذي جعل سكان المنطقة يسارعون للتدخل وتم إلغاء التصوير.

على صعيد آخر، إستقبل الثنائي قادير أوغلو ونسليهان أتاغول العام الجديد بجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العالمية.