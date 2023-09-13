نسوة تلبسن المجوهرات لتهريبه للخارج.. وتوقيفات بالجملة لتجار “الكابة”

تحبط شرطة الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك عشرات المسافرين أسبوعيا. متلبسين بتهريب العملة الصعبة والمجوهرات الذهبية الى الخارج، أغلبها يتورط فيها تجار ” الكابة”. ونسوة تلبسن المصوغ بغرض التمويه للتمكن من اجتياز نقاط التفتيش بالمطار.

حيث تم تسجيل عديد المخالفات من هذا النوع ومن ثمة تقديم المشتبه فيهم الى الجهات القضائية لمعاقبتهم بالجرم المنسوب إليهم.

وفي ذات السياق تعالج محكمة الجنح بالدار البيضاء أسبوعيا ما يقل عن 15 ملفا جزائيا، يتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس رؤوس من و الى الخارج، يواجه فيها المتهمون هذه التهمة. بعدما يتم حجز مبلغ المخالفة سواء أموال من العملة الصعبة أو مجوهرات ذهبية. لعدم حيازتهم على تصريح من البنك لتبرير حيازتها. على أساس أن المبلغ المسموح بتمريره خلال السفر محددا وفقا للتشريعات بـ7500 أورو.

وتوبع اليوم الأربعاء، بنفس الجرم زوجين كانا بصدد السفر إلى إيطاليا أيم تم ضبط مبلغ 5000 أورو بأمتعتهما. بعد اخصاعهما للتفتيش على مستوى جهاز سكانير. فتم إلغاء الرحلة بسبب المخالفة المرتكبة ليتم اقتيادهما للتحقيق ومن ثمة المتابعة القضائية أين التمس في حقهما وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف مبلغ المخالفة مع المصادرة.

كما تابعت ذات الهيئة القضائية المتهمة ” ف.أ” وفقا لاجراءات المثول الفوري بنفس التهمة بعدما ضبط عندها وهي بصدد السفر إلى الدولة الشقيقة تونس كمية من المجوهرات الذهبية يقدر وزنها حسب تقرير الخبرة ب 150 الف غرام.

واعترفت المتهمة بأنها كانت تلبس المصور محل الجريمة، للسفر به الى تونس، برفقة صديقتها ” ب.ف” لقضاء العطلة هناك، وهي تجهل بأن القانون يعاقبها على هذا الفعل.

وتم إخلاء سبيل المتهمة مع تأجيل محاكمتها الى الأسبوع المقبل بعدما استفادت من المحكمة إجراءات الرقابة القضائية.