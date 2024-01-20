نسور قرطاج يتعادلون أمام مالي ووضعيتهم تتأزم

اكتفى منتخب تونس “نسور قرطاج” بنتيجة التعادل أمام منتخب مالي بهدف مقابل هدف في ثاني مباريات في منافسة كأس أمم إفريقيا.

وسجل الهدف الوحيد حمزة رفيعة لمنتخب تونس في الدقيقة 20 من عمر الشوط الاول، وقبله سجل هدف الافتتاح لمنتخب مالي المتألق سينايوكو في الدقيقة 10 .

كما تعقدت مأمورية “نسور قرطاج” الذين انهزموا في لقاء الافتتاح أمام منتخب ناميبيا في مفاجأة البطولة القارية.

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