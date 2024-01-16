نسور قرطاج يسقطون أمام ناميبيا في أولى مبارياتهم في الكان

تعرض منتخب تونس إلى خسارة قاسية أمام منتخب ناميبيا في أولى مبارياته في كأس أمم إفريقيا التي تجري بكوت ديفوار.

و إنهزم نسور قرطاج بهدف مقابل صفر أمام منتخب ناميبيا الذي فرض طريقة لعبه، بالأداء و النتيجة.

و سجل منتخب تونس ثاني هزيمة عربية بعد الخسارة التي مني بها منتخب موريتانيا أمام بوركينافاسو اليوم الثلاثاء.

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