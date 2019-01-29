نسيب:”مخطط وطني لتثمين معالجة مياه الصرف الصحي”

كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، اليوم بالبليدة عن إعداد مخطط وطني لتثمين معالجة مياه الصرف الصحي.

بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لاستعمالها في سقي الأراضي الفلاحية.

وأوضح نسيب في ختام زيارة عمل للولاية أن الوزارة أعدت بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.

مخطط وطني مشترك لتثمين معالجة مياه الصرف الصحي لاستعمالها في قطاعات الفلاحة والصناعة وبعض الخدمات.

وقال أن هذه العملية شملت عدة ولايات على غرار انجاز محطة بن خليل بالبليدة لتصفية المياه.

كما ستتوسع لتشمل ولايات أخرى بهدف تثمين هذا المورد الحيوي الهام.

وأشار الوزير إلى أن كميات المياه التي تنتجها محطات تصفية المياه تقتصد من السدود والمياه الجوفية.

وبالتالي تساهم بنسبة كبيرة في اقتصاد المياه وتعزيز القدرات الوطنية في مجال سقي الأراضي الفلاحية.