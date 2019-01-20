نسيب حكما لقمة ثمن نهائي كأس الجمهورية بين الوفاق والإتحاد

إختارت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم رضوان نسيب، لإدارة قمة الدورة الثمن نهائي من كأس الجمهورية، بين وفاق سطيف، واتحاد العاصمة.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيينات الحكام، الخاصة بهذا الدور من كأس الجمهورية.

وسيدير الحكم رضوان نسيب، قمة وفاق سطيف، واتحاد العاصمة، بمساعدة كل من الحكمين تامن، مغلوط، إضافة لمزياني، كحكم رابع.

وفي القمة الثانية لحساب ذات الدور، والتي ستجمع نصر حسين، ومولودية الجزائر، فتم تعيين الحكم عوينة، بمساعدة كشيدة، عوينة، ومسكري.

وأما باقي حكام مباريات هذا الدور من كأس الجمهورية، فجاءت على النحو التالي: