نسيب: سجّلنا وفيات في السدود رغم تحسيس العائلات القاطنة أمامها

قال وزير الموارد المائية، حسين نسيب، اليوم السبت، إنّه تمّ تسجيل عدّة وفيات في السدود هذا العام.

وأكّد الوزير خلال فوروم الحوار، أنّ دائرته الوزارية قامت بتحسيس العائلات القاطنة أمام السدود.

مضيفا في ذات السياق.. لكن للأسف الآن هناك دراسات لتهيئة السدود بفتحها أمام العائلات و حتى فتح أحواض السباحة للأطفال.

وبأنّه رغم العمل التحسيسي في المناطق المتواجدة فيها سدود لكن للأسف هناك وفيات للأطفال.

وأشار وزير الموارد المائية، أنّ هناك دراسة لملفات لتهيئة السدود من أجل السباحة وراحة العائلات.

وذلك بتوفر حراسة من طرف الحماية المدنية، مع تشجيع الرياضات المائية.