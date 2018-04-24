نسيب: صائفة 2018 ستكون أفضل من سابقتها في التزود بالمياه

قال وزير الموارد المائية حسين نسيب أن سنة 2017 كانت صعبة على الجزائريين من حيث المناخ وارتفاع درجات الحرارة خاصة تراجع الأمطار.

أين عملت الوزارة تخطيط نتج عنه تسجيل 30 ولاية تعاني تذبذب في التزود بالمياه الصالحة للشرب،

وتم تشخيص 592 بلدية منها 367 ستستفيد من المياه في الصائفة الجارية و225 ستستفيد تدريجيا وخلال هذه الصائفة ستنتهي من هذا المشكل.

مشيرا إلى أنه تم إعداد برنامج تكميلي واستعجالي بغلاف 31 مليار دينار انطلق البرنامج لتعزيز البلديات التي سجلت عجز في التزود بالمياه الشروب

مؤكدا أن صائفة 2018 ستكون احسن من صائفة 2017 من حيث التزود بالمياه