نسيب: مناقصة لإنجاز 30 محطة كبيرة لمعالجة مياه الصرف الصحي

أفاد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أن الوفرة الوطنية للمياه الصالحة للشرب تبلغ حاليا 17 بالمائة.

مشيرا خلال زيارته إلى ولاية سعيدة، أنه في غضون سنة 2021 لما يتم الإنتهاء من إنجاز المحطات الأربعة لتصفية المياه المطهرة.

تصبح الوفرة الوطنية للمياه الصالحة للشرب تمثل 25 بالمائة، مضيفا أن الجزائر تنتج 400 مليون متر مكعب من المياه في السنة.

غير أنه تم إطلاق مناقصة للإنطلاق في إنجاز 30 محطة كبيرة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى 56 محطة في طور الإنجاز.

ومن خلال هذه المحطات سيمكن خلال سنة 2021 إنتاج 600 مليون متر مكعب من المياه في السنة.