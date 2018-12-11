نسيب: مياه الحنفيات ذات جودة وإقبال الجزائري على مياه القارورات دليل رفاهية

الوطني
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نسيب: مياه الحنفيات ذات جودة وإقبال الجزائري على مياه القارورات دليل رفاهية
بقلم مصطفى.ق

طمأن وزير الموارد المائية حسين نسيب بسلامة وجودة مياه الحنفية وأنها لا تشكل أي خطر صحي، استنادا إلى الشبكة الوطنية للمخابر.

التي قال انها تسنتد إلى معايير راقية في تحاليها والامكانيات البشرية والمادية المتوفرة يوميا لتزويد المواطنين بمياه آمنة.

واستغربت وسائل اعلام تصريحات نسيب حول لجوء الجزائريين إلى استهلاك مياه القارورات.

حيث قال ان الاقبال الكبير عليها يدل على تحسن المستوى المعيشي للمواطنين وهو مؤشر إيجابي على حد قول الوزير.

وأكد بخصوص سلامة مياه قارورات المياه المعدنية أنها من مهام وزارة التجارة التي تضطلع بمراقبة جودة ونوعية هذه المياه.

وأوضح أن قطاع الموارد المائية يكتفي بإجراء التحاليل على منابع المياه والأبار لمنح قرارات امتياز استغلال المنابع المائية للمستثمرين.


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