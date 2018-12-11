نسيب: نسبة التزوّد بالمياه الشروب إرتفعت إلى 78 بالمائة

قال حسين نسيب وزير الموارد المائية، أن حصيلة قطاعه لسنة 2018، تعد إيجابية نظرا للمشاريع الكبرى التي تم إستلامها.

وخلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى أكد الوزير أنه تم بلوغ نسبة 80 بالمائة من التزود اليومي بالمياه الصالحة للشرب.

وأشار إلى أنه تم استلام 4 سدود كبيرة و19 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ناهيك عن 8 مشاريع كبيرة للتحويلات.

خاصة تعزيز شبكات مياه الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب التي ارتقت مؤشراتها إلى مستوى أعلى.

كاشفا أن نسبة التزود بالمياه الشروب ارتفعت إلى 78 بالمائة بعدما كانت تناهز الـ 65 بالمائة السنة الفارطة.

مؤكدا أن 225 بلدية تعاني عجزا في التزود بالمياه سيتم ربطهم بشبكة المياه قبل انقضاء السنة الجارية.

وأعلن نسيب عن وضع التحويل الكبير للهضاب العليا في سطيف حيز الخدمة قريبا، فضلا عن ربط سد بوسيابة في جيجل مع سد بني هارون.

الذي سيزوده بـ 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا.