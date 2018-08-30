«نسير مئات الكيلومترات من دون مساعد ولا علبة إسعافات أولية» !

سائقو حافلات المسافات الطويلة في محطة خروبة يكشفون لـالنهار:

أمن ولاية الجزائر ينظم حملة تحسيسية لتوعيتهم بالتحلي بالحذر وعدم الإفراط في السرعة

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية سائقي الحافلات المختصة في المسافات الطويلة على مستوى محطة النقل البري للمسافرين بالخروبة، إلى ضرورة تواجد مساعد السائق على متن الحافلة لضمان رحلة مريحة للمسافرين، في حين كشف اعترف العديد من السائقين بأنهم لا يلتزمون بمساعد، كما أنهم لا يملكون تجهيزات المسافات الطويلة على غرار الإسعافات الأولية ومطفأة الحرائق.

وكشف عدد من سائقي الحافلات المختصة في المسافات الطويلة على مستوى محطة النقل البري للمسافرين بالخروبة في تصريح لـ«النهار»، أمس، بأن أغلب مالكي الحافلات لا يلتزمون بتوفير مساعد السائق لإراحتهم وأنهم يقطعون مئات الكيلومترات يوميا عبر مختلف الطرق والاتجاهات عبر ولايات الوطن، مما يهدد بوقوع حوادث مرور مميتة.

وكانت مصالح أمن ولاية الجزائر قد نظّمت، أمس، حملة تحسيسية وتوعوية اتجاه سائقي الحافلات المختصة في المسافات الطويلة على مستوى محطة النقل البري للمسافرين بالخروبة «سوڤرال» بولاية الجزائر بهدف توعيتهم بضرورة التحلي بالحذر وبعدم الإفراط في السرعة أثناء نقل المسافرين من أجل تفادي الحوادث المرورية.

وقال المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر الملازم أول للشرطة، مهدي أحباب، أمس، في تصريح للصحافة أن هذه الحملة التحسيسية والتوعوية اتجاه سائقي حافلات المسافات الطويلة على مستوى محطة النقل البري للمسافرين بالخروبة تدخل في إطار الحملات التوعوية والتحسيسية التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني.

وتهدف إلى توعية السائقين بضرورة عدم الإفراط في السرعة لتفادي الحوادث المرورية وكذا ضرورة المراقبة اليومية لتجهيزات الحافلات الخاصة، لاسيما لوازم الإسعافات الأولية ومطفأة الحرائق.

وبعد تقديم مطويات للسائقين تدعو إلى عدم الإفراط في السرعة وحث عناصر الشرطة على ضرورة تواجد مساعد السائق على متن الحافلة لضمان رحلة مريحة للمسافرين.