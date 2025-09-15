نسيمة أرحاب تستلم مهامها على رأس وزارة التكوين

جرت اليوم الإثنين، مراسم تسليم واستلام المهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين بين ياسين وليد، الوزير المُغادر، ونسيمة أرحاب التي كلفها رئيس الجمهورية بتولي مسؤولية القطاع.

وخلال كلمته، عبّر ياسين وليد عن امتنانه لرئيس الجمهورية على الثقة التي حظي بها. مؤكدًا أن ما تحقق خلال فترة توليه المنصب من إصلاحات ومشاريع كبرى كان ثمرة عمل جماعي شارك فيه إطارات وموظفو القطاع.

وأضاف أن التكوين والتعليم المهنيين يظل مصدر فخر واعتزاز بما يزخر به من كفاءات وطاقات قادرة على رفع التحديات.

ومن جهتها، عبرت الوزيرة الجديدة، نسيمة أرحاب، عن شكرها لرئيس الجمهورية على الثقة الموضوعة في شخصها. مؤكدة على التزامها بمواصلة النهج الإصلاحي وتعزيز المكتسبات.

وأكدت الوزيرة، أن القطاع يشكل ركيزة أساسية في تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج في سوق العمل. والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وختمت الوزيرة كلمتها بدعوة كافة الشركاء والفاعلين إلى مواصلة العمل بروح التضامن. والتعاون من أجل خدمة مستقبل شباب الجزائر وبناء جزائر قوية بكفاءاتها.