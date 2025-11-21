نسيمة أرحاب تشرف على تكريم المتفوقين في أوّل طبعة لأولمبياد المهن بالجزائر

أشرفت مساء اليوم الجمعة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب، يوم الجمعة بوهران على حفل اختتام الطبعة الأولى لأولمبياد المهن 2025 .

والذي عرف الإعلان الرسمي عن المتوجين في مختلف التخصصات المشاركة من ولايات الوطن والمنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحضور والي ولاية وهران علي اوشان، وزير التعليم التقني والفني الليبي يخلف سعيد السيفاو، ووزير التشغيل والتكوين المهني التونسي رياض شود، وسفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز علي النعمة.

وشهدت المنافسة تتويج 132 فائزا، ثلاثة في كل تخصص من أصل 44 تخصصا موزعة على ست مجالات مهنية، حيث سلّمت لهم الوزيرة شهادات التميز والميداليات اعترافا بمهاراتهم وقدراتهم.

وقد اكدت الوزيرة أرحاب أن نجاح هذه الدورة الأولى يعكس قدرة الجزائر، بكفاءاتها الشابة، على تنظيم تظاهرات مهنية كبرى بمعايير عالية، معتبرة أن قطاع التكوين أثبت مرة أخرى أن الابتكار والتميز يشكلان جوهر عمله.

فيما عبر عدد من المتوجين في تصريحاتهم للنهار عن اعتزازهم بهذا الفوز، مؤكدين رغبتهم في مواصلة تطوير مهاراتهم لرفع راية الجزائر في المحافل الدولية.