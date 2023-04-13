قناة النهار نسيمة جعفر باي: الممثل لا يملك مدة صلاحية ويقدر يخدم اليوم وغدا بقلم النهار أونلاين نشر في 13 أفريل 2023 - 10:39 شارك غرِّد أرسل 33 0 نسيمة جعفر باي: الممثل لا يملك مدة صلاحية ويقدر يخدم اليوم وغدا. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/js70v برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا شاب حميدو يبدع بأغنية كادير الجابوني في "عشقك شفت الويل" قناة النهار 01 أفريل العدد 19 من زابينغ رمضان 2023 قناة النهار 13 أفريل بيونة: لم أتعرض إلى العنصرية في فرنسا قناة النهار 31 مارس النهار تدخل مخيمات "نزيبت" لمنكوبي زلزال تركيا بولاية غازي عنتاب قناة النهار 11 أفريل فاسألوا: الإجتهاد في العبادة خلال رمضان قناة النهار 09 أفريل بك نفتخر / تكريم كمال بوملال "كاكي" صانع البسمة على وجوه الفقراء🥰😥 في أجواء تقشعرّ لها الأبدان قناة النهار 26 مارس إنطلاق عملية تسويق لحوم العجول المستوردة على مراحل بسعر تنافسي قناة النهار 25 مارس الإعجاز العلمي في القرءان : علاج الإدمان بالصوم قناة النهار 02 أفريل سامية طبوش حول دور المرأة في الدراما هذه السنة.. قناة النهار 10 أفريل الكوكي: حظوظ الأندية في الدور الربع نهائي متساوية نظرا لتقارب المستوى قناة النهار 31 مارس