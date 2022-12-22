قناة النهار نسيمة جعفر باي تكشف خضوعها لحقن البوتوكس بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ديسمبر 2022 - 23:26 شارك غرِّد أرسل 39 0 نسيمة جعفر باي تكشف خضوعها لحقن البوتوكس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3ZJ5i اقرأ أيضا حافلات نقل المسافرين .. شروط ضرورية للسائقين قناة النهار 17 ديسمبر "رئيس الجمهورية :" نفضّل إنشاء ورشات لتصليح البواخر في أقرب وقت خاصة بواخر المسافرين قناة النهار 14 ديسمبر "مومن أيت قاسي: "المنتخب البرازيلي اعطينالو كثر من حقو لهذا السبب قناة النهار 09 ديسمبر 100 % صحة: إنسداد القنوات الصفراوية.. التشخيص والعلاج قناة النهار 17 ديسمبر "زين عامر: "ديدييه ديشان هو احسن مدرب في دورة مونديال قطر قناة النهار 18 ديسمبر تراجع القدرة الشرائية يسبب ركود الحركة التجارية بالأسواق الجزائرية بخنشلة قناة النهار 15 ديسمبر ميلة : خسائر بالملايير تمس الكوابل الكهربائية و الظاهرة في تنامي قناة النهار 12 ديسمبر أمن الحراش يوقف 6 أشخاص مشتبه فيهم عن جناية الإختـ ـطاف قناة النهار 20 ديسمبر الشيخ النوي: شباب جزائري من سعيدة مستفيد من الدعم يريد العمل والبنك يعطل المشاريع قناة النهار 08 ديسمبر صريح جدا: هكذا يحمي الجزائريون أنفسهم من خـطر الإختنـاق بالغاز قناة النهار 05 ديسمبر