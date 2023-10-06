إعــــلانات
قناة النهار

نسيمة جعفر باي: “عندي شكوك بخصوص قصة أحمد شاكر وريفكا.. وعلاش مزال يبات في الجامع”

بقلم قناة النهار
نسيمة جعفر باي: “عندي شكوك بخصوص قصة أحمد شاكر وريفكا.. وعلاش مزال يبات في الجامع”
the weekend show
  • 63
  • 0
رابط دائم : https://nhar.tv/drX4U
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر