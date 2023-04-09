قناة النهار “نسيمة جعفر باي: “كاين بزاف ناس ما يحبونيش والرزق على ربي بقلم قناة النهار نشر في 09 أفريل 2023 - 02:31 الجزائر شارك غرِّد أرسل 64 0 رابط دائم : https://nhar.tv/7IiQl برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا "عبد الله الكرد يؤدي أغنيته في "ظلام الليل" على إيقاع موسيقى "يا زينة لبابيلون قناة النهار 06 أفريل أنيسة علي باي تكشف كيف تم إختيارها للعب دور ملاك قناة النهار 05 أفريل "عباس ريغي: "يكشف عن سر وحكاية أغنية البوغي قناة النهار 07 أفريل أم الخير تتحدث عن الحادثة التي وقعت لها مع المخرج والإنتاج من خلال تصوير كاميرا خفية قناة النهار 30 مارس زمن الفتن / فتنة الدنيا قناة النهار 24 مارس واش داني / اليوم فيروس كوكو لحق لولاية الوادي🤣🤣 دارلهم حالة طوارئ قناة النهار 08 أفريل أمين بومدين: الكاميرا الخفية تخدم الفنانين في مثل هذه الحالات قناة النهار 05 أفريل شاب حميدو يبدع بأغنية كادير الجابوني في "عشقك شفت الويل" قناة النهار 01 أفريل الإعجاز العلمي للقرآن / مدخل إلى الإعجاز العلمي قناة النهار 23 مارس المغني أمون تالنت يُشعل بلاطو "موسيقى late show" بأغنية "أنا وين وزهري وين" قناة النهار 27 مارس