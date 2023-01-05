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نسيمة جعفر باي: للأسف صناع محتوى تافهون يملكون ملايين المتباعين

بقلم النهار أونلاين
نسيمة جعفر باي: للأسف صناع محتوى تافهون يملكون ملايين المتباعين
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نسيمة جعفر باي: للأسف صناع محتوى تافهون يملكون ملايين المتباعين

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