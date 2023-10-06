قناة النهار نسيمة جعفر باي : “ولاو يخدمو النساء بسبب الجمال ولا يهمهم المستوى” بقلم قناة النهار نشر في 06 أكتوبر 2023 - 23:20 the weekend show شارك غرِّد أرسل 51 0 رابط دائم : https://nhar.tv/NTxXN اقرأ أيضا الفرصة الثانية: "شاب تغيرت حياته بسبب رفيق السوء لي دخلو للطريق العوجة بالكاشيات والسريقة" قناة النهار 06 أكتوبر صريح جدا: شباب جزائري يقتحم التجارة الإلكترونية.. وهذا هو سر رواجها قناة النهار 22 سبتمبر الشيخ المحروسة يستذكر كيف كانو يصنعون مفرقعات على شكل قنابل يوم المولد النبوي الشريف قناة النهار 27 سبتمبر طالع هابط: الشيخ النوي يبعث برسالة لوزير الصناعة بخصوص مصنع للزجاج متوفق بتبسة قناة النهار 26 سبتمبر وزير السكن : تقييم الإطارات متواصل راح نقوم بالإجراءات اللازمة ضد التقاعس و التأخر قناة النهار 18 سبتمبر بشار : توصيل قارورات الغاز..مهنة عمي باري رغم كبر سنه قناة النهار 25 سبتمبر شوفو حكايتي: عائلة من 4 أفراد تعيش ظروف مزرية داخل غرفة واحدة بالعاصمة قناة النهار 24 سبتمبر طالع هابط: شاهد إقامة جامعية في حالة كارثية بالأغواط قناة النهار 01 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي يشكر وزير التعليم العالي لهذا السبب قناة النهار 03 أكتوبر الحماية المدنية الجزائرية بليبيا : "إنتشلنا 242 ضحية لحدّ الساعة" قناة النهار 24 سبتمبر