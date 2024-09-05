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الرياضة

نسيمة صايفي تحرز برونزية رمي الجلة في الألعاب البارلمبية 2024

بقلم كريم تيغرمت
نسيمة صايفي تحرز برونزية رمي الجلة في الألعاب البارلمبية 2024
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اعتلت البطلة الجزائرية نسيمة صايفي، اليوم الخميس، منصة التتويجات مجددا، في الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ونالت نسيمة صايفي، الميدالية البرونزية، عن مشاركتها اليوم الخميس، في منافسة رمي الجلة فئة (F57).

وجاء تحصيل البطلة الجزائرية على هذه الميدالية البرونزية، بعد تحقيقها رمية بمسافة 10.74 متر.

يذكر أن نسيمة صايفي، كانت قد توجت بالميدالية الذهبية للألعاب البارالمبية باريس 2024، في منافسة رمي القرص.

رابط دائم : https://nhar.tv/yl0s5
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