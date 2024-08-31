نسيمة صايفي تهدي الجزائر أول ذهبية في بارالمبياد باريس

أهدت البطلة البارالمبية، نسيمة صايفي، الجزائر، أول ميدالية ذهبية في الألعاب البارالمبية، الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس، ما بين 28 أوت و8 سبتمبر 2024.

ونجحت نسيمة صايفي، في معانقة الذهب، بفضل تحطيمها الرقم القياسي البارالمبي. في رمي القرص فئة “F37” بـ 35.55 متر، محطمة بذلك الرقم السابق الذي كان باسمها أيضا بـ 33.33 متر.

وبذلك، تكون البطلة الجزائرية، قد حققت ثالث ذهبية بارالمبية، بعد لندن 2012 وريو 20116. وفضية في طوكيو 2020، في منافسات رمي القرص، مقابل ميدالية فضية في بارلمبياد رمي الجلة ريو 2016.