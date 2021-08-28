نسيمة صايفي تهدي الجزائر رابع ميدالية في ألعاب طوكيو

أهدت نسيمة صايفي الجزائر، رابع ميداليتها في ألعاب البرالمبية المُقامة حاليا في طوكيو، بعدما حصدت الميدالية الفضية في مُنافسة رمي القُرص عن جدارة واستحقاق، مؤكدة تألق ذوي الإحتياجات الخاصة في اليابان.

ونجحت الرياضية الجزائرية في تحقيق رقم 30.81 مترا، لتتواجد في الصف الثاني من البوديوم، في حين أن مواطنتها صفية جلال، المركز الخامس برمية 29.47 مترا، غير بعيد عن صاحبة المركز الثالث والميدالية البرونزية

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