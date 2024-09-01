نسيمة صايفي: “جد فخورة بتحطيم الرقم القياسي واهداء ميدالية ذهبية للجزائر”

أبدت البطلة الجزائرية، نسيمة صايفي، فخرها الكبير، باهداء ميدالية ذهبية للجزائر، ضمن مشاركتها في الألعاب البارالمبية “باريس 2024”.

وصرحت نسيمة صايفي، لقناة الجزائر الدولية: “أنا جد سعيدة لتمكني من اهداء ميدالية ذهبية للجزائر”.

كما أضافت البطلة الجزائرية: “المنافسة لم تكن سهلة، وأنا جد سعيدة لتحقيق رقم قياسي جديد في الألعاب البارالمبية”.

وتابعت نسيمة صايفي: “أنا جد فخورة بهذا الانجاز، وأشكر كل الشعب الجزائري، والجالية المتواجدة في باريس على دعمهم”.

يذكر أن نسيمة صايفي، حققت الميدالية الذهبية في رمي القرص، ضمن الألعاب البارالمبية باريس 2024، بتسجيلها رقم قياسي جديد (35.55 متر).