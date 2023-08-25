نسيم أكرور يجدد عقده مع ناديه تشامبيري الفرنسي

جدد المهاجم الجزائري نسيم أكرور، هذا الصيف عقده مع ناديه تشامبيري، الناشط في الدرجة الثالثة الفرنسية.

وكشف موقع “ماركا فوت”، اليوم الخميس، عن تجديد أكرور، لعقده مع ناديه تشامبيري سافوا الفرنسي، لموسم إضافي.

كما أضاف ذات المصدر بأن المهاجم الأسبق للخضر، وبعد تجديد عقده، سيخوض الموسم رقم 29 في مشواره الكروي.

يذكر أن نسيم أكرور (49 عاما)، تقمص ألوان عدة أندية خلال مشواره الكروي على غرار ايستر، تروا، لوهافر، غرونوبل، وغيرها، بالإضافة لتمثيله ألوان المنتخب الوطني.