نسيم أوسرير: “مباراة العودة ضد حافيا كوناكري ستكون أصعب من مباراة الذهاب”

اعترف مدرب حراس مرممى شباب بلوزداد، نسيم أوسرير، بصعوبة المباراة التي ستجمعهم أمسية اليوم الجمعة، بالضيف حافيا كوناكري، لحساب كأس الكونفيدرالية.

وصرح أسرير، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “التحضيرات جرت بصفة عادية بعد مباراة الذهاب والتي سمحت لنا بالتعرف أكثر على منافسنا”.

كما أضاف: “في مباراة الذهاب كانت لدينا غيابات من الأساسيين، لكن اليوم استرجعنا العددي منهم، باستثناء اللاعب كداد”.

وأردف: “مباراة العودة ضد حافيا كوناكري، ستكون أصعب من مباراة الذهاب، كون المنافس ليس لديه ما يخسره، وسيقدم أفضل ما لديه”.

وتابع نسيم أوسرير: “لما تواجه فريق يملك مدرب جزائري، يعرف كل لاعبينا، هذا الأمر يصعب نوعا ما من مأموريتنا”.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، يستقبل أمسية اليوم الجمعة، الضيف حافيا كوناكري، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، لحساب لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية.