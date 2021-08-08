نسيم برناوي: تلقيح 57 ألف مواطن من طرف الحماية المدنية

قال رئيس مكتب الاعلام والتوعية بالحماية المدنية لولاية الجزائر، برناوي نسيم، إنه قد تم تلقيح 57 ألف مواطن من طرف الحماية المدنية.

وأوضح برناوي، في حوار مع الإذاعة الجزائرية، إنه قد تم تلقيح 57 ألف مواطن، بينهم 17 ألف بالعاصمة ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوفيد التي باشرتها المديرية العامة للحماية المدنية عبر المدارس والمساجد وعدة فضاءات أخرى.

وأكد برناوي، إن العملية تسير بوتيرة جيدة، مشيدا بالإقبال على مراكز التلقيح عبر الوطن.

ومن جهة اخرى، تأسف برناوي، عن حجم الحرائق المهول الذي عرفته الجزائر هذه السنة كاشفا عن خسارة اكثر من 11 ألف هكتار من الغابات.