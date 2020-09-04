نسيم برناوي: لا خسائر بشرية إثر حريق أنبوب نقل البترول في الوادي

كشف المكلف بالإعلام بالحماية المدنية، نسيم برناوي، عدم تسجيل أي خسائر بشرية إثر نشوب حريق بأنبوب لنقل البترول في الوادي.

وأكد برناوي في تصريح للتلفزيون العمومي، اليوم الجمعة، بأن الحريق الذي نشب بأنبوب لنقل البترول بقرية “البعاج” ببلدية “أم الطيور” بالوادي، لم يخلف خسائر بشرية.

مضيفا بأن تقييم الخسائر المادية التي تسبب فيها الحريقان يتم تقييمها من اللجنة التقنية التابعة لشركة “سوناطراك”.

مشيرا إلى أن فرق التدخل التابعة للحماية المدنية في الوادي تواجدت منذ تسجيل الحادث في حالة استنفار قصوى للتدخل وإخماد الحرائق.