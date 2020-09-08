نسيم برناوي.. وفاة طفل جرفته السيول في ميلة وارتفاع منسوب المياه إلى 50 سنتيمترا

كشف المكلف بالإعلام بالحماية المدنية، نسيم برناوي، عن وفاة طفل جرفته السيول في ميلة وارتفاع منسوب المياه إلى 50 سنتيمترا.

وأفاد برناوي للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بأن الأمطار المتساقطة تسببت في غلق عدة طرق بالعاصمة، خاصة في المدنية وحيدرة وبئر مراد رايس.

مضيفا بأن السيول تسببت في انهيار جزئي لجدار السفارة الفرنسية، مما أدى إلى غلق الطريق المؤدي إلى الطريق الجنوبي من حيدرة.

بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في عدة أحياء بالعاصمة إلى حدود 50 سنتيمترا، ومصالح الحماية تتدخل من أجل امتصاص المياه وتسهيل حركة المرور.

وأوضح برناوي بأن بعض محطات النقل بالعاصمة غمرت بالمياه كما غُلقت بعض المداخل تماما، خاصة من جهة “أودان” وحيدرة وعين النعجة ومدخل ميناء الجزائر وبعض المناطق السفلى التي تعرف ارتفاعا معتبرا للمياه.

وأوضح المتحدث بأن الولايات الشرقية تضررت بفعل التساقط الكبير للأمطار، خاصة على ولايات خنشلة وتبسة وميلة.

مؤكدا تسجيل وفاة طفل بعدما جرفته سيول الأمطار في بلدية “عين البيضاء أحريش” في ولاية ميلة.