نسيم بن عبد الرحمان يقدم استقالته من إدارة شبيبة القبائل

قدم المدير العام لفريق شبيبة القبائل نسيم بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه في إدارة الفريق.

وقدم بن عبد الرحمان استقالته، لرئيس النادي الهاوي، جعفر آيت مولود، كاشفا فيها عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

وأوضح بن عبد الرحمان في نص استقالته، أن هذا القرار جاء بعد قيام أحد مسؤولي الإدارة الحالية، بالتوقيع بدلا عنه على وثيقة رسمية.

يذكر أن إدارة شبيبة القبائل، أعلنت صبيحة اليوم، عبر الحساب ارسمي للفريق، عن الغاء الجمعية العامة الاستثنائية التي كانت مقررة يوم غد الخميس.