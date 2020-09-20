نسيم بن عبد الرحمان يوضح بخصوص قضية اللاعب لطرش

تحدث المدير العام لشبيبة القبائل، نسيم بن عبد الرحمان، عن قضية اللاعب عبد الله لطرش، وحقيقة ارتباطه مع الفريق.

وصرح بن عبد الرحمان، لتلفزيون “النهار”: “اللاعب لطرش، اقترحه وكيل أعماله على الفريق، على أساس الخضوع للتجارب مع فئة أقل من 21 سنة”.

وأضاف: “لم نأخذ بعين الاعتبار أي فيديو، والأمر متروك لمدرب فئة أقل من 21 عاما، للوقوف على إمكانياته فوق الميدان”.

وتابع نسيم بن عبد الرحمان: “المدرب لديه الكفاءة التي تسمح له بمعرفة ما إذا كان هذا اللاعب سبق له حقا اللعب في تركيا، ومحامي الفريق سيتابع هذه القضية”.