نسيم سعداوي يكشف حقيقة التسجيل الصوتي: “الأيام بيننا يا حلفاية”

أكد وكيل أعمال اللاعبين “نسيم سعداوي” أن التسجيل الصوتي الذي جمعه مع رئيس وفاق سطيف فهد حلفاية غير مفبرك.

وإمتثل وسيط الفاف “نسيم سعداوي” صبيحة اليوم الخميس أمام لجنة الإنضباط التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم أين تحدث لوسائل الإعلام قائلا:

“أنا تم إستدعائي كشاهد، مادام السيد فهد حلفاية قد ذكر إسم عائلتي وأنا لبيت إستدعاء لجنة الإنضباط إحتراما للهيئة وإحتراما لعائلة كرة القدم، وإحتراما لفريق وفاق سطيف الذي ظم رجال مثل كرمالي الذي لعبت له قليلا خلال مسيرتي الكروية وهذا ردا على بعض الأشخاص الذين يقولون أنني جديد في كرة القدم”.

“ليس لدي أي مشكل مع فريق وفاق سطيف، لكن هذا المدير العام تكلم بحرية، وأنا عندي ربيوالأدلة التي تثبث برائتي، هو يقول فيديو مفبرك لكن اليوم كاين العلم في الجزائر والجهاز سيكشف إن كان تسجيل مفبرك، الأيام والوقت بيننا “.