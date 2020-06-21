نسيم ضيافات: أبواب الوزارة مفتوحة أمام أي مبادرة لتنمية مناطق الظل

أكدت وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة عن فتح ابوابها أمام أي مبادرة من شأنها أن تساهم في تنمية مناطق الظل.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة المكلف بالحاضنات، نسيم ضيافات، اليوم الأحد، أن “أبواب وزارته تظل مفتوحة أمام أي مبادرة أو مقترح من شأنها المساهمة في تنمية المناطق الداخلية ومناطق الظل على وجه الخصوص”.

وأوضح ضيافات، في تصريح خلال الزيارة الميدنية التي قادته لولاية مسيلة رفقة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بأن “الجميع مدعوون إلى استغلال كل القنوات المتاحة لاسيما شبكات التواصل الإجتماعي وجميعات المجتمع المدني لأجل طرح الإنشغالات التي يرفعها الشباب عموما والقاطنين بمناطق الظل خصوصا”.

وأضاف الوزير المنتدب أن “ذلك سيساهم في المساهمة في حل مشكل البطالة على غرار استحداث مؤسسات شيانية مصغرة”.